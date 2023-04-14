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Uğur Mumcu, ‘Unutma Bizi’ oyunuyla Mersin'de anıldı

Levent Üzümcü Tiyatrosu, 24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu anlatan ‘Unutma Bizi’ oyununu, Mersin Yenişehir Belediyesi’nin desteğiyle Mersin’de sahneledi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 16:44
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Uğur Mumcu, ‘Unutma Bizi’ oyunuyla Mersin'de anıldı

Uğur Mumcu, ‘Unutma Bizi’ oyunuyla Mersin'de anıldı
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ANKA'da yer alan haberde, Uğur Mumcu, Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Unutma Bizi’ oyunu ile Yenişehir’de anıldı. Orhan Aydın ve Levent Üzümcü’nün oynadığı oyunda Mumcu’nun hayatı anlatılırken piyanist Dengin Ceyhan’ın eşliğinde sanatçı Gülcan Altan da sahne aldı. Oyunun sonunda bir konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanvekili Özgür Emire, şunları söyledi:

“Sizleri, Yenişehir Belediye Başkanı’mız Sayın Abdullah Özyiğit adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkanımız, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’mızla Euroleague Women finalleri için yurt dışında. Takımımıza başarılar diliyoruz. ‘Unutma Bizi’ oyununu bugün burada sahneleyen Levent Üzümcü Tiyatro ekibini saygıyla selamlıyor, çok teşekkür ediyorum. Uğur Mumcu’yu, aramızdan koparılışının 30. yılında saygıyla anıyoruz.”

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