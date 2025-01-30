Uğur Yücel'in Hülya Avşar yorumu olay oldu

Hülya Avşar ile Uğur Yücel’i “Aşkın Dünkü Çocukları” adlı film bir araya getirdi. Filmin galası gerçekleşti. Uğur Yücel, Hülya Avşar işe rol almanın nasıl bir şey olduğunu açıkladı. O yorumu çok konuşuldu.

Mehmet Özgür’ün paylaştığı ve yönetmenliğini Levent Onan’ın üstlendiği “Aşkın Dünkü Çocukları”nın galası önceki akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

Hülya Avşar, Uğur Yücel’e “Benimle filmde aşk yaşadığın için nasıl hissediyorsun?” sorusunu sordu. Yücel ise esprili bir şekilde şu ifadede bulundu “Monica Bellucci bekledim. Ama gele gele Hülya geldi.”

Uğur Yücel’e sarılarak “Benimle aşk yaşadığın için kendini nasıl hissediyorsun?” diye soran Hülya Avşar’ın o sırada yaptığı mimikler ekip arkadaşlarını güldürdü.

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"AŞK GÖNÜL İŞİDİR, BEKLERSİN"



14 yıl sonra sinema setine çıkan Hülya Avşar, “Filmde bulunmaktan, böyle bir kadroyla olmaktan dolayı çok mutluyum. Herkesin kendini bulup eğleneceği ve hüzünleneceği film oldu” dedi.

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Uğur Yücel ise “Aşka inanır mısınız?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aşk günlük bir şey değildir. Aşk gönül işidir, beklersin. Ben aşka yenik düşen bir adamım. O yüzden de fazla kurcalamayın.”