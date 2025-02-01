Rakipten övgü "Uğurcan ağabey olmasa 3 puanı alabilirdik"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklara rağmen maç 0-0 sona erdi. Maçın ardından açıklama yapan Kayserispor kalecisi Bilal Bayazit bordo mavili eldiven Uğurcan Çakır'a övgüler yağdırdı.

"UĞURCAN AĞABEY OLMASA ÜÇ PUAN ALIRDIK"

Bilal Bayazit: "Bence seyirci için çok güzel bir maç oldu. Uğurcan ağabeyi tebrik ediyorum. Trabzonspor'u ayakta tutan o oldu. Biz daha fazla pozisyona girdik çünkü. Yeni bir hoca geldi. Güzel bir iletişimimiz oldu yeni hocamızla. İnşallah hocayla daha fazla çalışıp daha iyi skorlar alabiliriz. Yeni hocayla güzel bir ilk maç oldu. Uğurcan ağabey olmasa 3 puanı alabilirdik." ifadelerini kullandı.