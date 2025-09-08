Uğurcan Çakır Avusturya maçını hatırlattı

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 yenil A Milli Takımım'da Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: "BU MAÇI İYİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Uğurcan Çakır mağlubiyeti şöyle değerlendirdi:

"Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken goller de moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir takım. Burada toparlanıp, ekimdeki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkaracağız ve o maçlara hazırlanacağız. Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."