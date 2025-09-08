Uğurcan Çakır Avusturya maçını hatırlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır Avusturya maçını hatırlattı

A Milli Takım kaleisi Uğurcan Çakır İspanya'ya karşı alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 yenil A Milli Takımım'da Uğurcan Çakır maç sonrası açıklamalarda bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: "BU MAÇI İYİ ANALİZ EDECEĞİZ"

Uğurcan Çakır mağlubiyeti şöyle değerlendirdi:

"Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken goller de moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir takım. Burada toparlanıp, ekimdeki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkaracağız ve o maçlara hazırlanacağız. Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."

Son Haberler
Gülçin Ergül'ün acı günü!
Gülçin Ergül'ün acı günü!
Motosikletli gezgini taşla kovaladılar
Motosikletli gezgini taşla kovaladılar
Sosyal medya platfomlarında erişim sorunu!
Sosyal medya platfomlarında erişim sorunu!
Elazığspor ve seyirciler zaferi uçakta kutladı
Elazığspor ve seyirciler zaferi uçakta kutladı
İki motosikletin çarpıştığı kazada 4 yaralı
İki motosikletin çarpıştığı kazada 4 yaralı