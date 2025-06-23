Uğurcan Çakır ayrılıyor mu? Ertuğrul Doğan açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır ayrılıyor mu? Ertuğrul Doğan açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Uğurcan Çakır'ın transferi hakkında açıklamalar yaptı.

Transferde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uğurcan Çakır için Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklama yaptı.

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ

Doğan "Daha önce söyledim. Tekrar söylüyorum. Uğurcan Çakır'a yurt dışından gelen ciddi bir transfer teklifi olursa yardımcı olacağımıza dair söz vermiştik. Bu sözümüz geçerli. Türkiye'den gelen resmi teklif yok. Uğurcan Çakır 'Ben ayrılmak istiyorum' demediği sürece bizimle olacak." dedi.

Doğan ayrıca "Onuachu transferinde kulübünün bitmek bilmeyen istekleri var. Piyasada 8 milyon euro konuşuluyor. 8, 9, 10 bu rakamları ben vermem. Biz 5.5-6 milyon euro civarı teklif yaptık. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

Doğan Christopher Wooh konusunda ise transferde sona geldiklerini söyledi.

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