Uğurcan Çakır bonservisi ne kadar? Trabzonspor’un alacağı para belli oldu

Galatasaray milli kaleci Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlarken Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini ödedi.

UEFA'ya sunulacak kadro listesine saatler kala transferde hız kazanan Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı gündemine aldı.

Galatasaray ile Trabzonspor futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

Bu kapsamda Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

KAP'a yapılan duyuruda 33 Milyon Euro bonservis bedeli ve 3 Milyon Euro ek ödeme olduğu belirtildi.

Trabzonspor taraftarları bu gelişme sonrası tesislerde bir araya gelerek yönetime tepki gösterdi.

Trabzonsporlular yönetimi istifaya davet etti.

