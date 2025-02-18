Uğurcan Çakır istikrarı ile dikkat çekiyor: Şenol Güneş’in ardından 2’nci sırada

Kaynak: İHA
Uğurcan Çakır istikrarı ile dikkat çekiyor: Şenol Güneş’in ardından 2’nci sırada

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır istikrarlı performansı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu bordo mavililerde Şenol Güneş’in ardından en çok forma giyen 2’nci kaleci oldu.

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, bordo-mavili takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Uğurcan, bordo-mavili takımla 600'ün üzerinde maçta görev alan Şenol Güneş'in ardından 274 müsabakayla Trabzonspor formasını en fazla giyen ikinci kaleci konumunda bulunuyor.

2014 yılında A takıma yükselen ve profesyonel kariyerine adım atan Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, 10 yılı aşkın süredir Trabzonspor formasıyla sahaya çıkıyor. Hem saha içindeki liderliği hem de kulübe olan bağlılığıyla dikkat çeken Çakır, şimdiden Trabzonspor tarihine adını yazdırdı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculuk döneminde bordo-mavili takımın kalesini 15 sezon korudu ve 600'ün üzerinde maça çıktı. Güneş, şampiyonluklarla birlikte birçok kupa kaldırdı. Bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır da Şenol Güneş'in izinde ilerliyor. 274 müsabakada görev alan başarılı eldiven, Güneş'in ardından en çok forma giyen kaleci oldu. Çakır'ı, Onur Recep Kıvrak 251 mücadeleyle takip etti.

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