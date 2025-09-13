Uğurcan Çakır maç sonu acı haberi paylaştı! 'Buraya geldiğim için mutlu olmuştu'

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u Icardi ve Yunus Akgün'ün golleriyle 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı formayla ilk maçına çıkan Uğurcan Çakır, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Transferi sonrası takımda çok iyi karşılandığını ifade eden Uğurcan, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

"MUSLERA ÇOK ÖZEL BİR KALECİ"

Muslera'nın da kendisi gibi Galatasaray ile ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda çıktığının hatırlatılması üzerine "Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim." ifadelerini kullanan milli kaleci ayrıca yakın zamanda kuzenini kaybettiğini söyleyerek acı bir haberi paylaştı.

"GALATASARAYLI'YDI VE BURAYA GELDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYDU"

Uğurcan, "Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun." diye konuştu.