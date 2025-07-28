Uğurcan Çakır Monaco'ya gitti!

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Uğurcan Çakır Monaco'ya gitti!

Transferin gözde isimlerinden Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır Monaco'ya gitti.

Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, sezon öncesi kamp çalışmalarının ardından verilen izni yurt dışında değerlendirdi. Milli file bekçisinin, sosyal medya hesabından Monaco’da çekilmiş bir fotoğraf paylaşması, transfer söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.

Monaco’nun daha önce Uğurcan’a ciddi ilgi gösterdiği bilinirken yıldız kalecinin bu paylaşımı transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.

Uğurcan’ın bu paylaşımı sonrası sosyal medyada “Monaco transferi tamam mı?” yorumlarına neden olurken oyuncunun daha önce verdiği bir röportajda “Monaco’da kahve içmeyi çok seviyorum” demesi, bu seyahatin yalnızca turistik olabileceği ihtimalini de güçlendirdi.

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