Uğurcan Çakır Premier Lig'e gidiyor

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Sezonun bitmesiyle beraber adı sık sık Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır için flaş bir gelişme yaşandı. İddialara göre Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan’a İngiltere Premier Lig’den sürpriz bir talip çıktı.

10 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

İngiliz basınının haberine göre, Nottingham Forest, kalecileri Keylor Navas ve Dean Henderson'ın takımdan ayrılması sonucu Trabzonspor’un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır’ı transfer listesine aldı. Haberde İngiliz kulübünün bu hafta içinde Uğurcan için 10 milyon Euro’luk bir teklif yapacağı belirtilirken Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan’ın bu transferde zorluk çıkarmayacağı ifade edildi.

PERFORMANSI

Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor formasıyla 44 maçta forma giymiş 18 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

LİGİ 16. SIRADA BİTİRDİLER

Nottingham Forest, bu sezon Premier Lig'de oynadığı 38 maçta 9 galibiyet 11 beraberlik ve 18 mağlubiyet alarak topladığı 39 puanla ligi 16. sırada bitirmişti