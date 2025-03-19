Uğurcan Çakır rekora doğru

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır rekora doğru

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır kariyer rekorunu kırmaya hazırlanıyor.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır son sezonlarda en az 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

ÜÇ MAÇ GOL YEMEZSE KENDİ REKORUNU KIRACAK

Çakır 2018-2019'da 20 maçta 5, 2019-2020'de 33 maçta 4, 2020-2021'de 38 maçta 13, 2021-2022'de 36 maçta 11, 2022-23'te 31 maçta 12, 2023-24'te ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl 11 karşılaşmada gol yemeyen milli kaleci 3 kez daha kalesini kapatırsa 2020-2021'deki rekorunu kıracak.

Uğurcan Çakır bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken Trabzonspor formasıyla gol yemediği 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.

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