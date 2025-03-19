Uğurcan Çakır rekora doğru

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır son sezonlarda en az 11 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
ÜÇ MAÇ GOL YEMEZSE KENDİ REKORUNU KIRACAK
Çakır 2018-2019'da 20 maçta 5, 2019-2020'de 33 maçta 4, 2020-2021'de 38 maçta 13, 2021-2022'de 36 maçta 11, 2022-23'te 31 maçta 12, 2023-24'te ise 35 maçta 11 kez gol yemedi. Bu yıl 11 karşılaşmada gol yemeyen milli kaleci 3 kez daha kalesini kapatırsa 2020-2021'deki rekorunu kıracak.
Uğurcan Çakır bu sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekerken Trabzonspor formasıyla gol yemediği 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik yaşadı.