Uğurcan Çakır Trabzonspor’da fark yarattı: Süper Lig’de zirveye yerleşti

Trabzonspor’un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır, takımın fark yaratan oyuncuları arasında yer oluyor. Bu sezon çok sayıda maçta en iyi oyuncu olarak dikkat çeken başarılı kaleci Süper Lig’de en fazla kurtarış yapan oyuncu oldu.

Deneyimli eldiven bu sezon 98 kurtarış yaparak hem kariyer rekorunu kırdı hem de ligde zirveye yerleşti.

Uğurcan Çakır, Başakşehir deplasmanında alınan galibiyete 5 kurtarışla katkı vererek 1 penaltıya da geçit vermedi.

Kariyerinde en çok gole kapama başarısını gösterdiği dönemi de geçiren milli kaleci ayrıca bu sezon Süper Lig'de Konyaspor'un kalecisi Jakub Slowik ile birlikte en fazla penaltı kurtaran isim oldu.

