Uğurcan Çakır transferi için flaş gelişme! Trabzonspor harekete geçti

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Uğurcan Çakır transferi için flaş gelişme! Trabzonspor harekete geçti

Trabzonspor takımdan ayrılması beklenen Uğurcan Çakır yerine alternatif arayışlarına başlamıştı. Bordo-mavililerin, Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer'i gündemine aldığı ve İstanbul ekibiyle temas kurduğu iddia edildi.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin milli kaleci için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve oyuncuyla bireysel şartlarda anlaştığı, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalıştığı iddia edilirken, bordo-mavililer harekete geçti.

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TRABZONSPOR BERKE ÖZER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda alternatifini belirlediğini ve bu ismin Berke Özer olduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin, Eyüpspor ile temas kurduğu ve başarılı eldivenin bonservis ücretini sorduğu kaydedildi.

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