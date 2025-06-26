Uğurcan Çakır transferi için flaş gelişme! Trabzonspor harekete geçti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe'nin milli kaleci için resmi teklif yapmaya hazırlandığı ve oyuncuyla bireysel şartlarda anlaştığı, şimdi de kulübünü ikna etmeye çalıştığı iddia edilirken, bordo-mavililer harekete geçti.

TRABZONSPOR BERKE ÖZER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'ın takımdan ayrılması durumunda alternatifini belirlediğini ve bu ismin Berke Özer olduğu belirtildi. Karadeniz ekibinin, Eyüpspor ile temas kurduğu ve başarılı eldivenin bonservis ücretini sorduğu kaydedildi.