Uğurcan Çakır transferini Fenerbahçeliler bozdu!

Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferinin olmama nedenini gazeteci Barış Yurduseven açıkladı.

Yurduseven "Fenerbahçeli yöneticiler, Uğurcan Çakır transferi olursa “3 Temmuz’da açıklayalım, kupa koyalım” tarzı yazışmalar yapıyorlar. Oradan bazıları da bu mesajları alıp Trabzonspor’un iletişim ekibine gönderiyor. Ertuğrul Doğan bu mesajları görünce sinirleniyor ve televizyona bağlanıp o açıklamaları yapıyor. Bu transfer içeriden bozuluyor." ifadelerini kullandı.

"20 MİLYON EUROYA BİLE SATMAM"

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Fenerbahçe'den Uğurcan için 20 milyon euro teklif sunarsa ne cevap verirsiniz?" sorusu üzerine "Vermeyeceğim. Satmayacağım" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan "Uğurcan, Fenerbahçe'ye gitmek isterse ne yapacaksınız?" sorusunu ise "Böyle bir şey istemez. Uğurcan böyle dese bile vermem" diyerek yanıtladı.