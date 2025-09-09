Uğurcan Çakır videosunda Mondragon neden yok?

Galatasaray’ın Uğurcan Çakır için hazırladığı ‘Efsanelerin İzinde’ videosunda kulübün geçmişinde önemli izler bırakan kaleciler yer alırken Mondragon’un olmaması dikkat çekti.

Sarı kırmızılı taraftarlar arasında Simovic, Tafarrel ve Muslera başarı dileklerinde bulunurken Mondragon’un neden Uğurcan Çakır için mesaj yollamadığı tartışma konusu oldu.

Can Bedel’in haberine göre; Galatasaray medya ekibi Mondragon ile iletişime geçerek uzun bir süredir bu konuda çaba gösterse de eski kaleciden beklenen geri dönüş alınamadı.

Galatasaray'ın talebine ilk başta olumlu yaklaşan Mondragon, sonrasında ise istenen videoyu tüm çabalara rağmen yollamadı ve bu sebeple de tanıtım videosunda sadece görüntüleri yer aldı.