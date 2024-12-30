Uğurcan Çakır’a Fransız kancası

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin takibinde. İsmi sıkça Manchester United ile anılan milli kaleciye, şimdi de Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'in talip olduğu öne sürüldü.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe'in Türk kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Lens, Trabzonspor'un 27 yaşındaki kaptanı Uğurcan Çakır'ı transfer listesine dahil etti.

Mevcut kalecisi Brice Samba ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız kulübü, Uğurcan'ı birinci tercih olarak belirledi. Uğurcan Çakır'ın da Avrupa'da oynama isteğinden Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da haberdar olduğu belirtiliyor.

Deneyimli kaleci, daha önce, "Futbolu bıraktığımda niye gitmedim demek istemiyorum. Ona göre çalışıyorum." açıklamalarında bulunmuştu..