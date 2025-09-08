Uğurcan Çakır'a Trabzon'da büyük şok! Evini taşımayı reddettiler

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'a Trabzon'da büyük şok! Evini taşımayı reddettiler

Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'ın evini Trabzon'daki nakliyecilerin taşımayı reddettiği ortaya çıktı. Milli kaleci evindeki eşyaları İstanbul'a taşımak için Giresun'dan bir firma bulmak zorunda kaldı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır'a bordo mavili taraftarların öfkesi dinmiyor.

Şehrin büyük çoğunluğunun koyu Trabzonspor taraftarı olduğu Trabzon'da Uğurcan Çakır'ın evini İstanbul'a taşımak için nakliye şirketi bulamadığı ortaya çıktı.

UĞURCAN TRABZON'DA NAKLİYE ŞİRKETİ BULAMADI

Gazeteci Ali Naci Küçük Sky Spor Youtube kanalında katıldığı programda,"Uğurcan taşınmak için Trabzon'da nakliye şirketi arıyor ama bulamıyor. Giresun'dan geliyor. Trabzon'da hiçbir taşıma şirketi kabul etmiyor." dedi.

KÜBRA ÇAKIR: "NE KADAR KIZGIN OLSANIZ DA SİZİ SEVİYORUZ"

Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır da geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evindeki eşyaların toplandığı görüntüleri yayınlayarak, "Trabzon'da son günümüzdü. 6 yılda ne kadar güzel insanlar biriktirmişim. Ne kadar kızgın olsanız da sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Furkan Korkmaz: Sahaya çıkıp rakipleri dövüyoruz
Furkan Korkmaz: Sahaya çıkıp rakipleri dövüyoruz
Erdoğan’ı şaşkına çeviren anket! Sonuçlar Saray’ı karıştıracak
Erdoğan’ı şaşkına çeviren anket! Sonuçlar Saray’ı karıştıracak
Nişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybetti
Nişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybetti
Davutoğlu’ndan iktidarı çıldırtacak sözler!
Davutoğlu’ndan iktidarı çıldırtacak sözler!
Devin Özek’ten flaş transfer sözleri: "Onu almak imkansızdı"
Devin Özek’ten flaş transfer sözleri: "Onu almak imkansızdı"