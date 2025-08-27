Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe iddialarına yanıt gibi hareket!

Adı Fenerbahçe ile anılmaya devam eden Uğurcan Çakır, abisinin düğününde flaş bir harekete imza attı. Milli eldiven, yaptığı bu hareket ile adeta Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.

Trabzonspor ve milli takımın yıldız kalecisi Uğurcan Çakır transfer dedikodularına son noktayı koydu. Transfer döneminde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan, hatta sarı-lacivertliler ile anlaşmasına rağmen gelen tepkiler üzerine yatan transferin ardından Uğurcan Çakır olay olacak bir görüntü verdi.

Trabzonspor’un yıldız ismi Uğurcan Çakır, abisi Necdet Çakır’ın düğününde Trabzonspor bayrağı açtı. Bu görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları yıldız ismin Trabzonspor’da kalacağı üzerine yorumlarda bulundu.

