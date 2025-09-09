Uğurcan Çakır’dan ilk sözler: “Galatasaray’a yakışır futbol sergilemek için geldim”

Galatasaray’ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır, imza töreninin ardından Galatasaray YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

“BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Milli file bekçisi, transfer sürecini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Uzun bir süreçti; ama burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İnşallah başarılı olurum. İç sahada oynanan maçlarda özellikle taraftar çok iyi destek veriyor. Ben de burada olmaktan, onlarla birlikte bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. İnşallah onların da yüzünü kara çıkarmam. Burada başarılar yakalarım.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ BENİM HAYALİMDİ”

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi hedefi hakkında konuşarak “Benim için çok özel duygular olacak; çünkü Şampiyonlar Ligi oynamayı her futbolcu hayal eder. Benim de hayallerimden bir tanesiydi. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil ederiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim. İnşallah büyük başarılara ben de yardımcı olacağım.” ifadelerini kullandı.