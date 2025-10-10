A Milli Takım'ın Bulgaristan ile oynayacağı Dünya Kupası Elemeleri maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

"FİZİKSEL VE MENTAL AÇIDAN HAZIRIM"

Sakatlığıyla ilgili konuşan Uğurcan Çakır, "Bileğimde ağrı vardı. Hocamız 2 gün izin verdi dinlenmem için. Şu an kendimi hazır hissediyorum. Eğer hocamız görev verirse oynmaya mental ve fiziksel açıdan hazırım." dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Öte yandan İspanya ve Frankfurt maçlarında farklı mağlubiyetler sonrası kalede başarılı bir performans göstermesi hakkında gelen soruyu cevaplayan Uğurcan, "Her zaman işimi en iyi şekilde yapıp yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. İnişli çıkışlı dönemler olabiliyor her işte olduğu gibi herkesin başına gelebileceği gibi ama ben en iyi bildiğim işi yapıyorum. Çok çalışıyorum." diye konuştu.

"HAKAN AĞABEYİN HERKESLE İLETİŞİMİ ÇOK İYİ"

Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki liderliğine de değinen başarılı file bekçisi, "Hakan ağabeyin herkesle iletişimi çok iyi. Yarın 100. maçına çıkacak inşallah. Ona uzun yıllar milli takıma hizmet edecek güzel yıllar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Son olarak Milli Takım'ın Dünya Kupası şansını da değerlendiren Uğurcan Çakır şunları söyledi:

"Her maça ayrı ayrı bakıyoruz. Her maç final gibi. Biz önce kendi maçlarımızı kazanıp rakiplerin ne yapacağına sonra bakacağız. Birinci olmak istiyoruz ama olamasak da ikinci olup play-offlarda şansımızı denemek istiyoruz. Hepimiz Dünya Kupası'nda olmayı hedefliyoruz."