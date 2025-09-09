Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor açıklaması!

Uzun yıllar Trabzonspor kalesini koruyup kaptanlık yaptıktan sonra rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'ın yolunu tutan Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından bordo mavili camiaya veda mesajı paylaştı.

Uğurcan Çakır mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonsporlu Uğurcan olarak bu arma için her zaman yüreğimi ortaya koydum, en iyisini vermek için mücadele ettim. Trabzonspor’da büyüdüm, öğrendim, yetiştim... Birlikte kupalar kazandık, şampiyonluk kutladık. Bu çatı altında geçirdiğim her an, ömrümün en değerli hatıraları arasında kalacak.

Şimdi ise kariyerimde yeni bir yolculuğa adım atıyorum. Dilerim ki; bu yolda da kalbiniz ve dualarınız benimle olsun. Bugüne kadar yanımda olan herkese yürekten teşekkür ederim.Evladınız Uğurcan"