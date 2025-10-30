Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ikinci sırada yer alan Trabzonspor ile 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Sezon başında rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan milli kaleci Uğurcan Çakır, uzun yıllar formasını giyip kaptanlığını yaptığı eski takımı Trabzonspor'a karşı ilk kez mücadele edecek.

Milli kaleci özel bir etkinliğin çıkışında Ekol Sport muhabirinin derbi maçla ilgili kendisine yönelttiği, "Gözler senin üzerinde. Eski takımına karşı oynayacaksın. Neler hissediyorsun? Neler söylersin? Hem Trabzonspor hem Galatasaray cephesi için." sorusuna kısa bir yanıt verdi.

"İnşallah kazanırız." diyen tecrübeli file bekçisi daha fazla yorumda bulunmadan arabasına binerek alandan ayrıldı.