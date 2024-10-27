Uğurcan Çakır'ın açıklaması Trabzonspor'u karıştırdı 'Utanç duyuyorum'

Göztepe mağlubiyeti ardından açıklama yapan Trabzonspor'un kale bekçisi Uğurcan Çakır, "Böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için utanç duyuyorum" dedi.

Trabzonspor'un 10 kişi kalan Göztepe'ye 2-1 yenildiği maçın sonrasında bordo mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Rakibin eksik kalmasının ardından oyun planlarının çöktüğünü belirten Uğurcan Çakır "Herkes kaçak oynamaya ve saklanmaya başladı. Bir kişi fazla oynuyorduk ama sanki Göztepe bizden daha fazla gibiydi. Utanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için." dedi.

beIN Sports'a konuşan Uğurcan Çakır, 10 kişi kalan rakip karşısında alınan yenilginin kendileri adına utanç verici olduğunu söyledi. Uğurcan'ın açıklamaları şöyle:

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Biz takım olarak maça aslında istediğimiz gibi başladık. 11'e 11'ken de baskı yapacağını biliyorduk Göztepe'nin. Göztepe'nin baskısından ilk 15 dakikada iyi çıktık. Göztepe 10 kişi kaldıktan sonra bizim bütün oyun planımız çöktü.

Herkes kaçak oynamaya ve saklanmaya başladı. Bir kişi fazla oynuyorduk ama sanki Göztepe bizden daha fazla gibiydi. Bugün açıkçası maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum.

Bizim adımıza da ben utanç duyuyorum böyle bir mağlubiyet yaşadığımız için. Takım olarak herkesin empati yapıp kendini sorgulaması gerekiyor. Daha çok çalışmak, daha çok beraber hareket etmek, daha çok arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli.