Uğurcan Çakır'ın bebek sevinci

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ın bebek sevinci

Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır, ikinci kez baba oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, ikinci kez babalık sevincini yaşadı. Çakır'ın bir kız çocuğu oldu.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kaptanımız Uğurcan Çakır ve değerli eşi Kübra Çakır'ın bugün bir kız çocukları dünyaya geldi.

İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Uğurcan Çakır ve eşini yürekten kutluyor, Elis adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Hindistan ve Güney Kore gemi inşa sektöründe güçlerini birleştiriyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Mislav Orsic'in yeni takımı belli oluyor
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
Yunanistan'da avukatlar grev başlattı
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı
Kırklareli'nde otomobil refüje çıktı