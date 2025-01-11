Uğurcan Çakır'ın gitmem dediği takım

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır kendisine transfer teklifinde bulunan Fransız temsilcisi Lens'e kapıları kapattı. Kendisine sorulan Lens iddialarına Çakır "Benim üzerime çarpı atan kulübe gitmem" yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Uğurcan Çakır'a Galatasaray iddiaları konusunda sorular yöneltilmiş "Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Takımın kaptanı olmaktan ve burada olmaktan mutluyum. Çıkan haberlerin ilgimi çekmediğini söyleyebilirim. Şehrimi ve takımımı seviyorum." demişti.