Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır'ın sözleşmesinin detayları ortaya çıktı.

Youtube kanalı 343 Digital'deki programında sözleşmeyi gördüğünü söyleyen gazeteci İbrahim Seten, "Uğurcan Çakır’ın Galatasaray ile yaptığı tek tip sözleşmeyi gözlerimle gördüm, okudum, her alanına hakimim. Toplam rakamın 5 milyon Euro olmadığını, 2,5 milyon Euro ve sabit olduğunu bir kere netleyelim" dedi.

"MAÇ BAŞINA ÜCRET YOK"

Ücretin taksitler halinde ödendiğini belirten Seten, "Hatta bu yıl için olan bölümde 10 ayda ödeniyor. İlk sene 11 milyonluk taksitler şeklinde devam ediyor. İkinci sene 12 milyon, üçüncü sene 13 milyon, sonra 14 ve 15 milyon diye devam ediyor. Maç başı para olarak sözleşmede en ufak bir şey yazmıyor" diye konuştu.

"İMAJ HAKKI GELİRİNİ KULÜBE DEVRETMİŞ"

Uğurcan Çakır'ın imaj haklarından doğacak geliri Galatasaray'a devrettiğini aktaran Seten, "Uğurcan, imaj haklarından doğacak herhangi bir gelir olursa, bunun yüzde 100'ünü Galatasaray’a devretmiş. Sözleşmede özel bonus yok, takımın aldığı bonus neyse onu alıyor. Galatasaray geçen sene en düşük 700 bin Euro bonus verilmiş. Burada da sadece 500 bin Euro'luk bir alt limit koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Çakır'a sezon sonunda kur farkının ödeneceğini dile getiren İbrahim Seten, "Özel bir madde var. 1 yılın sonunda o günkü tarihteki kur üzerinde 2,5 milyon Euro, kaç liraya tekabül ediyorsa aradaki fark kulüp tarafından tamamlanıyor. Kur farkı Haziran'da ödeniyor" dedi.

Gazeteci Serdar Ali Çelikler, Çakır'ın iki sözleşmesi olduğunu ve bunların her birinden 2,5 milyon Euro kazandığını iddia etmişti.