Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu

Trabzonspor'da bir dönem sona eriyor.

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un kalesini Beşiktaş'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde son kez koruyacağı belirtildi.

Milli kalecinin yeni adresinin Suudi Arabistan olacağını belirten gazeteci Safa Can Konuksever, Tivibu Spor'da katıldığı çanlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Arabistan'dan teklif geldi. Yıllık 4.5 milyon euro net ücret verdiler. Burada kazandığı paranın 4 katı. Beşiktaş'la oynayacakları Türkiye Kupası finali Uğurcan'ın Trabzonspor'daki son maçı olabilir. Süper Lig'de Trabzonspor'un Ankaragücü ile yapacağı son maçta cezalı olduğu için forma giyemeyecek. O nedenle kupayı alarak Trabzonspor'a veda etmek isteyebilir."

28 yaşındaki Uğurcan Çakır, futbola Trabzonspor'un alt yapısında başladı. Ünlü file bekçisi Trabzon'dan başka bir takımda forma giymedi.