Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Uğurcan Çakır'ın yeni adresi belli oldu
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a karşı son kez takımının formasını giyeceği ortaya çıktı.

Trabzonspor'da bir dönem sona eriyor.

Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor'un kalesini Beşiktaş'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde son kez koruyacağı belirtildi.

Milli kalecinin yeni adresinin Suudi Arabistan olacağını belirten gazeteci Safa Can Konuksever, Tivibu Spor'da katıldığı çanlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Arabistan'dan teklif geldi. Yıllık 4.5 milyon euro net ücret verdiler. Burada kazandığı paranın 4 katı. Beşiktaş'la oynayacakları Türkiye Kupası finali Uğurcan'ın Trabzonspor'daki son maçı olabilir. Süper Lig'de Trabzonspor'un Ankaragücü ile yapacağı son maçta cezalı olduğu için forma giyemeyecek. O nedenle kupayı alarak Trabzonspor'a veda etmek isteyebilir."

28 yaşındaki Uğurcan Çakır, futbola Trabzonspor'un alt yapısında başladı. Ünlü file bekçisi Trabzon'dan başka bir takımda forma giymedi.

Son Haberler
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı Spor
Tüpraş Stadyumu'na bu kartal nereden geldi? Bir anda ortaya çıktı
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı Yerel Haberler
Ortaokul öğrencileri arasındaki kavgada kan aktı
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda Ekonomi
Pazar yanıyor. Esnaf da vatandaş da isyanda
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı Yerel Haberler
Cezaevinden çıkan şahıs karısını tehdit etti yetmedi arabasını çaldı
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan Magazin
Fenerli Çağlar'dan önce gol sonra nişan
Gazze'de can kaybı 35 bin 647 Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 647
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var Spor
Mert Hakan ve Osayi Samuel ifade verecek. Sırada Ali Koç var