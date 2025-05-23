Uğurcan imzayı atacak

Trabzonspor’un hayal kırıklığı yarattığı sezonda performansıyla fark yaratan Uğurcan Çakır için bordo-mavili yönetim harekete geçti.

29 yaşındaki başarılı eldiven Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de hayallerini süslerken, Başkan Ertuğrul Doğan bu konuya net bir şekilde kapıyı kapatmış ve “Kesinlikle yurt içinden bir kulübe Uğurcan’ı satmayacağız” demişti.

Başkan Doğan, Uğurcan’ın Avrupa hedefi olduğunu belirtip, yurt dışından iyi bir teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacaklarına dair söz verdiğini belirtmişti. Ancak gelinen noktada Trabzonspor’un kaptanı için ciddi bir ilgi söz konusu değil.

YENİ KONTRAT İMZALANACAK

Bordo-Mavili yönetim, sezon bittikten sonra başarılı eldivenle yeni kontrat imzalamayı planlıyor. Revize edilmiş sözleşmede Uğurcan’ın yıllık ücretine ciddi oranda zam uygulanacak. Hali hazırda takımdaki yerli isimler arasında maaşı tavan ücret kabul edilen Uğurcan, yeni mukaveleyle birlikte sadece yerlilerin değil takımın en çok kazanan isimlerinden biri olacak.

Uğurcan Çakır’ın maaşının 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. A Milli Takım’ın da birinci kalecisi konumundaki Uğurcan’ın, 2027’de bitecek sözleşme süresinin de uzatılacağı öğrenildi.