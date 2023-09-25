Uğurcan Özer dünya 7.'si oldu

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra'da gerçekleştirilen organizasyonda milli paratriatlet Uğurcan Özer yarıştı.

Toplam 438 puan alarak yarışı 59.42'lik sürede tamamlayan Uğurcan Özer, 7. olarak şu ana kadarki en yüksek puanını elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Mert Onaran, ilk 8 içinde yer alma hedefiyle şampiyonaya geldiklerini vurgulayarak, "Olimpiyatlar öncesi önümüzde üç Dünya Kupası yarışı daha var. Birinde ilk üç sırada olmak bizi olimpik listede 8. veya 9. sıraya taşıyacaktır. Hedefimize ilerlerken, başta bakanlığımız ve federasyonumuz olmak üzere bizi destekleyen tüm camiamıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Uğurcan, 7-8 Ekim tarihlerinde Portekiz'de yapılacak Dünya Paratriatlon Kupası'nda mücadele edecek.