Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Galatasaray Monaco’ya konuk oldu.

SANE MONACO SAVUNMASINI ZORLADI

İki takım da maça yüksek tempoda başladı. Orta sahaların çabuk geçildiği ilk dakikalarda; Galatasaray özellikle Leroy Sane’nin yönlendirdiği ataklarla gol pozisyonu aradı. Monaco ise duran toplar ve uzaktan şutlarla tehdit yaratmaya çalıştı.

BARIŞ ALPER DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmada 19. dakikada Uğurcan Çakır’ın gönderdiği uzun topta iki savunma oyuncusundan kurtularak topu önüne alan Barış Alper Yılmaz golle burun buruna gelse de direğe takıldı.

Barış Alper Yılmaz'la bu kez direğe takıldık! pic.twitter.com/6r03eVSEl7 — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2025

Monaco’nun kaleyi tehdit eden şutlarında, Uğurcan Çakır yaptığı kurtarışlarla takımı ayakta tutmayı başardı ve tempolu bir oyunla büyük heyecana sahne olan ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

UĞURCAN PENALTI KURTARDI

48. dakikada Davinson Sanchez’in kale önünde Minamino ile ikili mücadelesinde VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen maçın hakemi Danny Makkelie, penaltı kararı verdi. Penaltıda topun başına geçen Zakaria’ya Uğurcan gol izni vermedi.

Uğurcan Çakır penaltı vuruşunda Zakaria'ya izin vermedi! pic.twitter.com/143lKtI2SH — TRT Spor (@trtspor) December 9, 2025

GALATASARAY SAKATLIĞIN KURBANI OLDU

Maçın yıldızı Uğurcan Çakır 68. dakikada büyük bir şansızlık yaşayarak sakatlığı sebebiyle yerini Günay Güvenç’e bıraktı.

Günay’ın kaleyi devralmasının ardından aynı dakika içerisinde Monaco, korner vuruşunda ceza sahası içerisinde yaşanan karambolü Balogun’un gole çevirmesiyle 1-0 öne geçti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÜST ÜSTE 2. YENİLGİ

Kalan dakikalarda Galatasaray’da savunmasında riskler alarak beraberlik golü için baskı kurmaya çalıştı. Ancak istediği pozisyonları yakalayamayan Okan Buruk’un öğrencileri sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi’nde üst üste ikinci mağlubiyeti alan Galatasaray toplamda 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 6. hafta sonunda 9 puanda kaldı.