UKAB’tan sert çıkış: Stokçular hesap vermeden fıstık sorunu çözülmez

YENİÇAĞ - Gaziantep / Mete Büyükmurat

Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi MYK Üyesi Mete Büyükmurat, fıstık fiyatlarının yükselmesi üzerine alınan ithalat izni kararına sert tepki gösterdi. Tartışmaların farklı yönlere çekilerek asıl sorunun gizlenmeye çalışıldığını ifade eden Büyükmurat, stokçuların ve komisyoncuların üreticiyi çaresiz bırakıp haksız kazanç sağladığını söyledi.

“Depolara tonlarca fıstık doldurup vergiden kaçacak formüller üretenlerin varlığından bahseden yok. Tartışma üreticiye destek noktasına çevriliyor, cambaza bak oyunu oynanıyor. Oysa devlet depolardaki fıstığın hesabını sorsa mesele çözülür” dedi.

“İTHAL FISTIK KARARI ÇİFTÇİYE ZARAR, STOKÇUYA KAZANÇ”



Ticaret Bakanlığı’nın fıstık ithalatına geçici izin vermesini eleştiren UKAB PARTİ MYK Üyesi Büyükmurat, piyasanın kendi seyrinde bırakılması gerektiğini vurguladı:

“Bu yolla fiyatı düşüremezsiniz. Çünkü girdilerin tamamı yüksek; üretici gübre alamıyor, sulama yapamıyor, hasılat düşük. Çiftçinin paraya ihtiyacı var, fıstığını elinden çıkarmak zorunda kalıyor. İthal fıstık fiyatı düşürmez, sadece stokçuların işine yarar.”

“AMERİKA VE İRAN FISTIĞI BAKLAVAYI BOZAR”

İthal edilecek fıstıkların Antepfıstığı kalitesinde olmadığını belirten UKAB Parti MYK Üyesi Büyükmurat, bu ürünlerin baklavacılar tarafından tercih edilmeyeceğini söyledi:

“Amerika ve İran’dan gelecek fıstıklar çerezliktir, baklavalık boz fıstık değildir. Siirt fıstığı da çerezliktir. Boz fıstık sadece Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve kısmen Manisa’da yetişir. Suriye’de baklavalık fıstık var ama fiyat bizden yüksek. İthal fıstık baklavayı bozar, Gaziantepli baklavacılar kullanmaz. Kaliteli baklava ancak Antepfıstığı ile olur.”

“DEVLET STOKÇULARI KONTROL ETMEDEN SORUN ÇÖZÜLMEZ”



UKAB Parti MYK Üyesi Büyükmurat, çözümün ithalatta değil denetimde olduğunu vurguladı: