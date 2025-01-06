UKOME toplantısından karar çıktı! İstanbul'da toplu taşımaya zam geliyor mu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecek.
Mevcut ücretler şu anda şu şekilde:
Tam bilet 20 lira
Öğrenci 9.76 lira
Öğretmen ve 60 yaş 14,32 lira
Öğrenci abonman 282,5 lira
Tam abonman 1569 lira
Metrobüs Tam 29,68 lira
Metrobüs Öğretmen ve 60 yaş 16,28 lira
Metrobüs Öğrenci 9,76 lira