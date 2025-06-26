UKOME'den toplu ulaşım zammı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB'nin toplu ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi kararı reddedildi.

YÜZDE 21,29 ZAM İSTENDİ

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir başkanlığında Eyüpsultan'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) yapıldı. Toplantıda, İBB tarafından toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 21,29 oranında zam yapılması istendi.

AKSU: YÜZDE 30 ORANINDA ZAM TALEP EDİYORUZ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, İBB'nin zam oranı için hazırladığı formüllerden bir şey anlamadığını söyledi. Masraflardan bahseden ve İBB'nin yüzde 21,29 zammının az olduğunu ifade eden Aksu, "Yüzde 30 oranında zam talep ediyoruz." dedi.

BAKANLIKTAN KÖTÜ BİR ALIŞKANLIK YORUMU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel, zammın belirlendiği formülasyonun bilimsel çalışmanın neticesinde ortaya çıktığını söyledi. UKOME toplantısında ocak ayında formülasyonda zam oranının yüzde 15,3 çıkmasına rağmen içinde bulunulan ekonomik durumlar nedeniyle bir seferlik yüzde 35 zam yapıldığını anlatan Yücel, zam olayının kötü bir alışkanlığa dönüştüğünü kaydetti. Yücel, "Bizim tavrımız net, toplu ulaşıma zam yapılmasının gündem olmasını görmüyoruz. Bakanlık olarak şu anda bir zam yapılmasının uygun olmadığını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 21,29 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İstanbul'da toplu ulaşıma en son 15 Ocak'ta yüzde 35 zam yapılmıştı.