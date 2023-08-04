Ukrayna, ortaklarından ne kadar mali destek aldığını açıkladı

Ukrayna Başbakanı, Ukrayna'nın yılbaşından bu yana ortaklarından 28 milyar dolar mali destek aldığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Ukrayna, ortaklarından ne kadar mali destek aldığını açıkladı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, hükûmet toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya ortakları tarafından 2023 yılında 28 milyar dolar mali destek verildiğini bildirdi.

Başbakan Şmıgal, "Bu yıl ortaklarımızdan şimdiden 28 milyar dolar mali destek aldık; Avrupa Birliğinden 11 milyar doların üzerinde, ABD’den 8 milyar dolardan fazla" dedi.

Dost ve müttefiklere desteklerinden dolayı teşekkür eden Şmıgal, "Ukrayna’ya sağlanan her bir dolar Avrupa’da sürdürülebilirliğimize, zaferimize, güvenliğimize ve barışa yapılan bir yatırımdır" ifadesini kullandı.

Şmıgal, halihazırda Ukrayna’nın iç kaynaklarının tamamını savaşa harcadığını belirtti. İşletmelerin ve vatandaşların ödediği vergilerin tamamının güvenlik ve savunma kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Söz konusu ihtiyaçlar için halihazırda yaklaşık 48 milyar 500 milyon dolar ayırdıklarını aktaran Şmıgal, bunun henüz nihai miktar olmayabileceğini ifade etti.

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