Ukrayna ABD ile değerli madenler için anlaştı

Ukrayna ülkedeki değerli madenler konusunda ABD ile anlaşmaya vardı.

Kiev, Ukraynalı yetkililerin Trump yönetimiyle ilişkileri iyileştireceğini ve uzun vadeli bir ABD güvenlik taahhüdünün önünü açacağını umduğu bir mineral anlaşması konusunda Washington ile şartlarda anlaştı.

Ukraynalı yetkililer, ABD'nin kaynakların kullanımından elde edilecek 500 milyar dolarlık potansiyel gelire ilişkin taleplerini geri çekmesinin ardından Kiev'in artık petrol ve gaz da dahil olmak üzere mineral kaynaklarını ortaklaşa geliştirme anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu söylüyor.

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.

Halk TV'deki habere göre Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.

TRUMP ANLAŞMANIN UKRAYNA'NIN YARARINA OLACAĞINI BELİRTMİŞTİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yapan Trump, bu anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına olduğunu vurgulamıştı.