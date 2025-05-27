Ukrayna, ABD'nin ikinci el otomobillerine göz dikti

Ukrayna Otomobil Sanayicileri Derneği Ukrautoprom’un verilerine göre, Nisan 2025’te Ukrayna’ya ABD’den 3 bin 900 ikinci el otomobil getirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi. İthal edilen araçların ortalama yaşı ise 5,7 olarak belirlendi. Bu artış, ABD kaynaklı araçların Ukrayna pazarında giderek daha fazla benimsendiğini ortaya koyuyor.

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ELEKTRİKLİ ARAÇLAR ÖNE ÇIKTI

ABD’den ithal edilen ikinci el otomobiller arasında elektrikli araçlar önemli bir yer tuttu. Nisan ayında bu araçların yüzde 42,2’si elektrikli modellerden oluştu. Benzinli araçlar yüzde 42,1 ile hemen ardından gelirken, hibritler yüzde 7,9, dizel araçlar yüzde 4 ve LPG’li araçlar yüzde 3,8’lik pay aldı. Elektrikli araçların payındaki artış, Ukraynalı sürücülerin çevreci tercihlere yöneldiğini gösteriyor.

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EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODEL TESLA MODEL Y

ABD’den gelen ikinci el otomobiller içinde en fazla ilgi gören model Tesla Model Y oldu. Ukraynalılar Nisan ayında bu modelden 534 adet satın aldı. İlk beşteki diğer modeller ise sırasıyla Tesla Model 3 (471 adet), Ford Escape (271 adet), Nissan Rogue (205 adet) ve Jeep Cherokee (201 adet) oldu. Tesla modelleri, özellikle yüksek menzil ve modern teknolojileri nedeniyle tercih ediliyor.

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TESLA MODEL Y’NİN FİYAT ARALIĞI

Tesla Model Y’nin fiyatları araçların yılına, durumuna ve kilometresine göre değişiyor. auto.ria verilerine göre, 2021 model ve 40 bin kilometrede bir araç 8 bin dolara alıcı bulurken, 2020 model ve 143 bin kilometrede olan bir başka araç 20 bin 900 dolardan satılıyor. En yüksek fiyatlı seçenek ise 2022 model ve sadece 28 bin kilometrede olan bir araç için 62 bin 500 dolar.

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VERGİ UYARISI

Ukrayna merkezli Oboz adlı medya kuruluşunun haberine göre, Ukrayna’da bir yılda iki veya daha fazla araç satan vatandaşlar gelir vergisine tabi tutuluyor. İlk satış vergiden muafken, ikinci araç satışından itibaren yüzde 5 gelir vergisi uygulanıyor. Bu durum, ikinci el araç alım-satımında dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.