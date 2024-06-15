Ukrayna Barış Konferansı İsviçre’de başladı

Kaynak: İHA
Ukrayna Barış Konferansı İsviçre’de başladı

Bugün İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında başlayan Ukrayna Barış Konferansı'na dünya genelinden 100'den fazla lider ve yetkili katılıyor.

Toplamda 57 devlet ve hükümet başkanı ile 30 dışişleri bakanının yer aldığı konferansta, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış sürecinin başlatılması ve uluslararası hukuk ile BM Şartı çerçevesinde çözüm yollarının tartışılması hedefleniyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'yi ise Başkan Yardımcısı Kamala Harris temsil ediyor. Rusya'nın davet edilmediği konferansa, Çin hükümeti de katılmama kararı aldı.

Bürgenstock'taki bu toplantı, Ukrayna krizinin çözümü için yapılan en büyük ve kapsamlı uluslararası girişim olarak öne çıkıyor. Açılış konuşmasını İsviçre Konfederasyon Başkanı Viola Amherd'in yapması bekleniyor.

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