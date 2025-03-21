Ukrayna, Belçika'ya futbol dersi verdi

Belçika, yeni teknik direktörü Rudi Garcia yönetimindeki ilk maçında Ukrayna’ya 3-1 yenildi. Real Madrid’in tecrübeli kalecisi Thibaut Courtois, 2023’ten bu yana ilk kez milli formayı giydi ancak dönüşü hüsranla sonuçlandı. Courtois, takımının üç gol yemesine engel olamazken, Ukrayna ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla galibiyeti aldı.

Mücadele, İspanya’nın Murcia kentindeki Estadio Enrique Roca de Murcia’da oynandı ve 8 bin 767 futbolsever karşılaşmayı tribünden takip etti.

BELÇİKA İLK YARININ HAKİMİ OLDU

Maçın ilk bölümünde oyuna hakim olan taraf Belçika’ydı. Rudi Garcia’nın öğrencileri, orta sahada üstünlük kurarak Ukrayna’ya fazla pozisyon şansı vermedi. 40. dakikada sahneye çıkan Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne’ün asistinde takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Ancak ikinci yarıda Ukrayna bambaşka bir kimliğe büründü. Teknik direktörleri Serhiy Rebrov’un yaptığı değişiklikler oyunun kaderini değiştirdi.

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UKRAYNA’DAN 12 DAKİKADA 3 GOL

İkinci yarıya daha istekli başlayan Ukrayna, 66. dakikada Oleksiy Hutsuliak’ın attığı golle skora denge getirdi. Golün ardından baskısını artıran Ukrayna, 73. dakikada Vladyslav Vanat’ın golüyle 2-1 öne geçti. Bu şok etkisi yaratırken, Belçika savunması toparlanamadı ve 78. dakikada Bournemouth forması giyen Illia Zabarnyi skoru 3-1’e getirdi.

Bu üç gol, Ukrayna’ya büyük moral kazandırırken, Belçika cephesinde ise hayal kırıklığına neden oldu.

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COURTOİS’NİN UZUN SÜRELİ AYRILIĞI VE GERİ DÖNÜŞÜ

Thibaut Courtois, Belçika milli takımına uzun bir aradan sonra döndü. 2023’te eski teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle milli takımı bırakmıştı. O dönemde kaptanlık verilmemesi üzerine antrenman kampını terk ettiği iddia edilen Courtois, uzun süre formasından uzak kaldı.

Ancak bu süreçte iki ağır diz sakatlığı geçirdi. Aylarca sahalardan uzak kalan yıldız kaleci, Real Madrid’in La Liga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerinde kilit rol oynayarak formuna kavuştu.

Belçika basınına göre, milli takıma döndüğünde takım arkadaşlarıyla buzları eritmek için toplantılar yaptı ve affedilmeyi bekledi. Ancak Ukrayna karşısındaki kötü performans, dönüşünün tartışmalara yol açmasına neden oldu.

Courtois milli takıma dönüş sinyali verdi

İKİNCİ MAÇ BELÇİKA’Da

Ukrayna, bu galibiyetle play-off eşleşmesinde avantajı ele geçirdi. Rövanş maçı 23 Mart Pazar günü Belçika’da oynanacak. Eğer Ukrayna, bu skoru koruyabilirse, Uluslar Ligi A Ligi’nde yer alacak.

Belçika için ise bu yenilgi büyük bir uyarı niteliğinde oldu. Teknik direktör Rudi Garcia’nın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı merak konusu. Courtois’nin kaleyi korumaya devam edip etmeyeceği ise Belçika medyasında tartışılmaya başladı.

Belçika, Ukrayna karşısında zor bir rövanş mücadelesine çıkacak ve turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.