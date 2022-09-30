30 Eylül 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesine ilişkin, "Çalışmaya devam ettiklerini ve Ukrayna topraklarını kurtardıklarını" belirtti.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 17:42
Takip Et

Ukrayna: Çalışmaya devam ediyoruz ve topraklarımızı kurtarıyoruz

Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
+
Aa
-

 

Yermak, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
1
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Derbide forma giyemeyecek
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
2
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Erdoğan’ın taklitlerini yapan Muhammed Nur Nahya’dan son günlerin en iyi videosu
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
3
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿Mustafa Sarıgül yumruğunu vura vura haykırdı 'Deplasman haktır'
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
4
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿ABB’den Mansur Yavaş’ın adaylık iddialarıyla ilgili flaş açıklama. İsmail Saymaz'a yanıt geldi
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
5
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Şahan Gökbakar'dan Nebati'nin konuşmasına gönderme: Konjonktürel bir perspektifte, varolan...
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
6
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Kılıçdaroğlu Mersin'de ölen terörist CHP ile ilişkilendirilince çıldırdı. Tam iki gündür yalan söylediniz. Ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
7
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿Tarikatçı hocadan bu kez Atatürk dönemi için hadsiz sözler. Daha önce depremleri kadınların giyimine bağlamıştı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Bakan Kirişçi'den e-devlet duyurusu: Bu geceden itibaren hizmete giriyor
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
﻿Hollanda Dışişleri Bakanı'ndan Rus Büyükelçi'ye dava
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.