﻿Ukrayna: Topraklarımızı kurtarıyoruz

Yermak, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşma için Moskova'da düzenlenen imza töreni sırasında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ukrayna'nın bir bütün olduğunu vurgulayan Yermak, "Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmalarını bugün imzalamıştı. (AA)