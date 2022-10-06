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Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) Avrupa'da barışın tesisi için bir fırsat olduğunu belirterek, Rusya'ya karşı savaşın mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 17:29
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat

Zelenskiy: Avrupa Siyasi Topluluğu kıtada barış için fırsat
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AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Zelenskiy, Çekya'nın başkenti Prag'daki ilk AST toplantısında Avrupa ülkelerinin liderlerine video konferansla hitap etti.

"AST, Avrupa'da barışın yeniden tesis edilmesi için bir fırsattır." diyen Zelenskiy, toplantıya "Avrupa karşıtı" olarak nitelendirdiği Rusya'nın davet edilmediğini hatırlattı.

Rusya'nın barış istemediğini savunan Zelenskiy, değerler ve demokrasiden taviz vermeyeceklerini belirtti.

Zelenksiy, Rusya'nın sınırları yeniden çizmek istediğini ifade ederek, ilk muharebe alanının Ukrayna olduğunu, Rusya'nın cezalandırılması, Rusya'nın yargılanması için özel bir mahkeme kurulması ve tazminat alınması gerektiğini söyledi.

"Rusya'nın başka ülkeleri de vurmaması için savaşın Ukrayna'da kazanılması gerektiğini" dile getiren Zelenskiy, güvenlik garantileri istediklerini, savaşı kazanacaklarını ifade etti.

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