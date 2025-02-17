Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye’ye geldi. Konuk Devlet Başkanı Zelenskiy’i, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’i Esenboğa Havalimanı’nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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