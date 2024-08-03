Ukrayna duyurdu: Ruslar saldırdı

Kaynak: AA
Ukrayna duyurdu: Ruslar saldırdı

Ukrayna, Rusya'nın "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Ukrayna ordusunun, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı düzenlediği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu gece Ukrayna savunma kuvvetlerinin, Rusya'nın Rostov bölgesindeki "Morozovsk" askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda güdümlü bombaların bulunduğu mühimmat depolarının vurulduğu kaydedildi.

Ukrayna ordusunun Rusya'nın Belgorod, Kursk ve Rostov bölgelerinde bir dizi petrol depolama tesislerine saldırılar düzenlediği ifade edilen açıklamada, saldırılarda petrol ürünleri içeren en az 2 tankın vurulduğu ve yangın çıktığı bilgisi verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus savaş uçaklarının etkili olan tüm araçlarla bulundukları yerde imha edilmesi gerektiğini belirtti.

Zelenskiy, ayrıca Rusya'nın sadece bu hafta içinde Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 600'den fazla güdümlü bomba kullandığını kaydetti.

Son Haberler
Anadolu çömleklerinde Urartu izleri aranıyor Kültür Sanat
Anadolu çömleklerinde Urartu izleri aranıyor
Mourinho görür görmez irkildi Spor
Mourinho görür görmez irkildi
Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın Gündem
Zonguldak'ta 12 kaçak ocağa baskın
Her tepeye bayrak diken adam Gündem
Her tepeye bayrak diken adam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı Yaşam
Kiracıya dehşeti yaşatan ev sahibi ve annesi serbest bırakıldı
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler Gündem
Ekonomiyi kimin çökerttiğini açıkladı. İmamoğlu’ndan zehir gibi sözler
Adana’da anız yangını ormana sıçradı Gündem
Adana’da anız yangını ormana sıçradı