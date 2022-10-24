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Flaş çağrı! İran'ı Dünya Kupası'ndan ihraç edin

Kulübün CEO'su Serhiy Palkin yaptığı açıklamada; İran'ın Dünya Kupası'ndan men edilmesi gerektiğini ve yerine ülkeleri Ukrayna'nın dahil edilmesi gerektiğini iddia etti.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 16:15
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Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk FIFA'ya flaş bir çağrıda bulundu. İran çıksın Ukrayna girsin

Flaş çağrı! İran'ı Dünya Kupası'ndan ihraç edin
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Ukrayna kulübü, İran'ın Ukrayna'daki Rus "terörist saldırılarına" doğrudan müdahil olduğunu iddia ediyor.

CEO açıklamasında; "İran yönetimi, Dünya Kupası'nda keyifle takımlarını izlerken; Ukrayna halkı İran droneları ve füzeleri tarafından öldürülüyor olacak." dedi.

Daha önce Shakhtar antrenörü savaşta hayatını kaybetmişti

Mart ayında sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayan kulüp CEO'su Serhiy Palkin, bir genç takım antrenörünün Rus kurşunuyla öldüğünü söyledi.

Palkin o dönem yaptığı açıklamada; "Dün bir çalışan hayatını kaybetti. O, genç takımda çocukların koçuydu. Bir Rus kurşunuyla öldürüldü. Rusya! Ukraynalıları öldürüyorsunuz. Bu çılgınlığı durdurun!" demişti.

İran, Dünya Kupası'nda B grubunda İngiltere, ABD ve Galler ile mücadele edecek.

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