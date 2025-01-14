Ukrayna, Engels Hava Üssüne çok aşamalı operasyon gerçekleştirdi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 14. İnsansız Hava Aracı Alayı, 14 Ocak 2025’te yaptığı açıklamada, Engels Hava Üssü’ne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdiklerini duyurdu. Sosyal medya platformu Facebook’ta yapılan paylaşımda, operasyonun ana hedefinin, Rusya’nın uzun menzilli bombardıman kapasitesini zayıflatmak olduğu belirtildi. Alay, operasyon kapsamında Kristal petrol tesisindeki havacılık yakıt tanklarının vurulduğunu ifade etti.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) kaynaklarına göre saldırı, Engels Hava Üssü’ndeki seyir füzesi ve planör bombalarının depolandığı mühimmat tesislerini de hedef aldı. Aynı gece, Tula Oblast’taki Aleksinsky Kimya Fabrikası, Saratov petrol rafinerisi ve Bryansk kimya tesisi gibi farklı stratejik noktalar da vuruldu.

ENGELS HAVA ÜSSÜ’NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Engels Hava Üssü, 1954’ten bu yana faaliyette olup, Rusya’nın üç ana stratejik bombardıman uçağı türüne ev sahipliği yapıyor: Tupolev Tu-95, Tu-22 ve Tu-160. Bu uçaklar, Ukrayna şehirlerine düzenlenen füze saldırılarında aktif olarak kullanılıyor. Tu-95, Sovyet döneminden kalma turboprop motoruyla dikkat çekerken, Tu-22, ses hızını aşan Kh-22 füzelerini taşıyor. Tu-160 ise dünyanın en büyük operasyonel bombardıman uçağı olarak modern askeri gücün bir simgesi konumunda.

Rus yerel yetkililer, Engels şehrindeki endüstriyel tesislerin 14 Ocak gecesi insansız hava araçlarıyla hedef alındığını ve hasar oluştuğunu doğruladı. Ancak saldırının detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ ROLÜ

Ukrayna’nın insansız sistemler birimleri, son yıllarda drone teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydetti. Hem keşif hem de saldırı amaçlı kullanılan hava, deniz ve kara drone’ları, Rusya’nın stratejik üstünlüğünü kırmada kritik bir rol oynuyor. Özellikle deniz drone’ları, Karadeniz’deki Rus hakimiyetini sarsan başarılı operasyonlara imza attı.

Rusya da benzer şekilde insansız hava araçlarını, hem savaş alanında hem de Ukrayna şehirlerine yönelik saldırılarda etkin bir şekilde kullanıyor.