Ukrayna F-16'sınını kaybetti

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın gece boyunca süren şiddetli füze ve insansız hava aracı saldırılarını püskürtürken bir Ukraynalı F-16 savaş uçağı düştü ve pilotu yaşamını yitirdi. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre bu, Ukrayna'nın savaş boyunca kaybettiği üçüncü F-16 oldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Telegram üzerinden yaptığı duyuruda, "Pilot, uçağındaki tüm mühimmatı kullanarak yedi hava hedefini imha etti. Son hedefi düşürdüğü sırada uçağı hasar alarak irtifa kaybetmeye başladı," ifadelerine yer verdi. Pilotun büyük bir fedakarlık örneği sergileyerek uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırmayı başardığı ancak fırlatma koltuğunu kullanmaya zamanı kalmadığı belirtildi.

Geçtiğimiz gece Rusya, Ukrayna'ya 477 insansız hava aracı ve 60 farklı türde füze fırlattı. Ukrayna güçleri, bu saldırılarda 211 insansız hava aracı ve 38 füzeyi imha ettiğini bildirdi. Ülke genelinde altı farklı bölgede hava saldırısı kaynaklı isabetler kaydedildi.

Ukrayna, Batılı müttefiklerinden ilk F-16 savaş uçaklarını Ağustos 2024 başında teslim almıştı. Kısa süre sonra, aynı ay içinde "Moonfish" lakaplı deneyimli pilot Oleksiy Mes'in de bir F-16 düşüşünde hayatını kaybettiği duyurulmuştu. Mart ayında ise 26 yaşındaki genç bir F-16 pilotunun benzer bir olayda yaşamını yitirmesiyle ikinci kayıp yaşanmıştı. Ukrayna ordusu, F-16'ları özellikle 2022'deki işgalin başlangıcından bu yana Rusya'nın sürekli fırlattığı füzeleri imha etmek için kullanıyor.