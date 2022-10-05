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Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı

Ukrayna, Rusya tarafından ilhak edilen 4 bölgeden biri olan Herson'daki Mala Oleksandrivka köyünde yeniden hakimiyet sağladı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 23:32
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Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı

Ukrayna, Herson bölgesindeki bir köyü geri aldı
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Ukrayna, Rusya tarafından işgal edilen topraklarını geri almaya sürdürüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilhak edilen Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Rusya'ya katılmasını içeren yasayı imzalamasının ardından Ukrayna karşı atağını hızlandırdı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Herson bölgesinden yeniden güzel haber. Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri, Mala Oleksandrivka'nın kontrolünü geri kazandı" denildi. Paylaşımda Ukraynalı askerlerin, kurtarılan köyde bayrak açarak zaferlerini kutladıkları görüldü. (İHA)

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