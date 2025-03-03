Ukrayna İbreti

Bir taraftan Suriye parçalanıyor gibi görünüyor ki ne yazık ki aslında beklenen ve planlanan da buydu. Diğer taraftan Ukrayna üzerinden Trump, Avrupa’yı tehdit ediyor ki bu da yardım alan buyruk alır ifadesi gereği yaşanacaktı zaten.

O arada Türkiye bir çok kaynağın da dillendirdiği üzere 1 yıldan fazladır devam eden adı çözüm olmayan bir süreci yönetmeye çalışıyor.

Elbette yandık bittik mahvolduk diyerek ortalara dökülecek hali yok devletin ama tam tersinden bir okuma yapılması için zorlanıldığında da vatandaşın algıları üzerinden bir hamaset oluşturmaya çalıştığını düşünmeden edemiyor insan.

Irak tecrübemiz çok uzakta değilken, Suriye’den de kendimize büyük bir pay çıkarma çabamızın gerçekleşmeme riskinden bahsediyoruz, ama nedense buna pek kimseyi ikna edemiyoruz.

O esnada televizyonlara çok da seyredilesi olmayan bir realty şov kıvamında Trump ve Zelensky görüşmesi yansıyor, sonra sosyal medya da çeşitli yapay zeka oyunları ile oluşturulan versiyonları eğlenceli ve komik bir halde yayınlanıyor.

Zenesky sanki ilk defa o kıyafetle bir yerele gitmiş gibi kendisine ders verenler bir tarafta, Zelensky’nin aldığı yardımları görmezdan gelerek kendisini kahraman ilan edenler başka bir tarafta bu şovu izleyip değerlendirme yapıyorlar ciddi.

Oysa Trump hesap ödeme vakti geldi diyor, adisyon konuşulandan yüksek geliyor belki de Zelensky belki de o zamana kadar Rusya’yı karşısına alırsa ABD den böyle bir salvo almayacağını düşünmüş olabilir. Ancak, bu kendisi açısından hiç de rasyonel bir düşünce biçimi olmamış açıkçası.

Öyle bir şov ki bütün dünyanın karşısında ben sana bir sürü şey verdim ve şimdi de tahsil edeceğim diyor Trump, Bu konuda da yanına kimseyi çağıramazsın diyor. Buna itiraz edersen seni kimse koruyamayacak diyor ve bunun diplomatik bir tarafı ya da nazik bir yanı olsun diye de uğraşmıyor.

Aslında Parası olan kuralı koyar, kuralı koyan da paranın geri kalanını alır diyor kısaca. Ukrayna’daki enerji kaynaklarını ve ticaret yollarını zaten artık bütün dünya biliyor. Bunlarla ilgili söz söyleme gücü olan herkes zaten orayı bir tarafından çekiştirip duruyor yıllardır.

Zelensk ile Trump görüşmesinde bir kere daha görüyoruz ki bu tip bir şovun muhatabı olmak, yeni dünya düzeninde çok kısa sürüyor. Orada rencide edilen ise aslında Zelensk’de değil kendi vatanlarını için savaştıklarını düşünen halk.

Gerçekten ne için savaştıklarını belki bu konuşmalara şahit olmadan önce de biliyorlar ama inanmak istemiyorlardı, ama Trump artık ellerinden o şansı da aldı. Sizi kandırdım, kusura baksanız da bakmasanız da umurumda değil, hatta siz de umurumda değilsiniz. Şu ellerinizdeki malı mülkü verin en azından sağ kalın dese açıkça belki bu kadar incitici olmayacaktı. Ama onu bile umursamadı.

Şimdi Avrupa bu yürüyüşün ne zaman kendilerini de muhatap alabileceği üzerinden endişeleri ile Zelensky’e destek verebilecek tek sığınak. İngiltere’nın tavrı o kadar net değil belki ama ağabey rolü ile konulara soğuk kanlı kalabilecek mi göreceğiz.

Benim anladığım ise işte bu hesaplaşmaların ağırlıklı ekonomik boyutu üzerinden değerlendirme yapan küçük akıllar en sonunda Trump tarzı ile muhatap olarak dünya dengeleri arasından nasıl bir yol bulacaklarını bilemeyenler oluyor.

Yarın Avrupa da eğer kendisi açısından bir tehdit olmadığına inanırsa, ya da aynı yerden ABD ile onlar da bir işbirliğini kabul ederse o zaman Ukrayna ne yapacak.

Peki bu arada Suriye de aynı doğal kaynakların laneti ile parçalanacak gibi durmuyor mu? orası sanki bizi daha fazla ilgilendiriyor ama, Zelensky’e kameralar karşısında yapılanlar dünyada yaşayan hemen her insan için ibret olsun diye yapılmış gibi sanki. Daha düne kadar Zelensk kahramandı, bugün de Suriye’yi özgürleştirdiği için destekledikleri bir çok ismi yarın aynı şekilde rencide etmeyeceklerini kim söyleyebilir. Dahası orası Ortadoğu kaynakları dışında Avrupa’nın da ilgi alanında değil. Asya’nın büyükleri de o arada ticaretten pay aldıktan sonra konuya ne kadar eğilir belli olmaz.