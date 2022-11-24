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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldığı bildirildi. Buna göre, takas kapsamında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerin serbest bırakıldığı duyuruldu.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 20:12
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Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapıldı
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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takası kapsamında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan takasta esaretten kurtarılanlar arasında Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası, Çernobil Nükleer Santrali ve Yılan Adası'nda savaşırken esir alınan askerler bulunduğunu belirtti.

Yermak, "Bugün 2'si subay 50 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtarmayı başardık. Bunların 20'si Ulusal Muhafız, 12'si Deniz Kuvvetleri, 10'u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, 6'sı sınır muhafızı, ve 2'si de gönüllü asker" ifadelerini kullandı.

50 RUS ASKERİ SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan esir takasında 35 Rus askeri ile biri sivil 35'i asker 36 Ukraynalı serbest bırakılmıştı.

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