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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldığı ve bu kapsamda 52 Ukraynalı ile 50 Rus'un serbest bırakıldığı bildirildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 16:53
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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
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Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter'den yaptığı paylaşımında, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası sonucu 52 Ukraynalının serbest bırakıldığını bildirdi.

Yermak, "Subaylar, sağlık görevlileri, çavuşlar ve askerlerden oluşan 52 insanımızı serbest bırakmayı başardık." ifadesini kullandı.

- 50 Rus askeri serbest bırakıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Ukrayna ile yapılan esir değişimi kapsamında 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova’ya ulaştırılacağı belirtildi.

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