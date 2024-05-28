Ukrayna, İspanya'yla güvenlik anlaşması imzaladı

İki ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenski ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in dün gerçekleştirilen toplantı sonrasında ikili güvenlik anlaşmasını imzaladıkları duyuruldu.

Anlaşmaya kadar İspanya, Ukrayna'ya bu yıl 1 milyar avro, 2027'ye kadar ise 5 milyar avro değerinde silah sağlayacak.

Ruslara karşı son haftalarda direncini kaybeden Ukrayna'nın, müttefiklerinden beklediği yardımın gelmemesi durumunda daha fazla dayanamayacağı belirtiliyor.